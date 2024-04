Estados Unidos nega que Israel use fome como arma de guerra contra os terroristas do Hamas A acusação havia sido feita um dia antes, por Philippe Lazzarini, chefe da agência da ONU para refugiados

Os Estados Unidos negaram, nesta terça-feira (19), que Israel use a fome como arma de guerra contra os terroristas do Hamas na Faixa de Gaza. A acusação havia sido feita um dia antes, por Philippe Lazzarini, chefe da agência da Organização das Nações Unidas para refugiados palestinos no local. Israel, por sua vez, diz que a ONU emprega pessoas que ajudaram nos ataques antissemitas de 7 de outubro.