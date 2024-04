Governo de São Paulo distribuirá repelentes para gestantes, em meio ao surto de dengue

Alto contraste

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (15) a compra de 300 mil repelentes contra o mosquito da dengue. Eles serão distribuídos mensalmente para 50 mil mulheres gestantes, que formam o grupo de risco, por meio do sistema de saúde local. Neste ano, em todo o país, já são mais de 1,6 milhão de casos prováveis da doença, com 66 mortes confirmadas pela doença na região.