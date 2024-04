Homem é preso por roubar e dirigir trator sem controle em avenida, após ser demitido Eddie Sanchez foi demitido recentemente da empresa dona do veículo e já havia demonstrado um comportamento preocupante

Um homem foi preso por roubar e dirigir um trator desgovernadamente pelo Condado de Gwinnett, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, após ter sido demitido da empresa dona do veículo. Eddie Sanchez dirigiu lentamente por diversas avenidas e foi preso após uma perseguição policial, neste último domingo (23). Segundo as autoridades locais, ele já havia demonstrado comportamentos inadequados, porém nada comparado a roubar um automóvel.