Idosa de 103 anos é multada, após dirigir com habilitação vencida

Uma idosa de 103 anos foi multada, após ser flagrada dirigindo à noite com a habilitação vencida, na Itália, na última segunda-feira (11). No país, os idosos com mais de 80 são obrigados a renovar a carteira a cada dois anos. Giuseppina Molinari estava voltando de uma visita a uns amigos quando foi parada pelos policiais. Ao verificarem a carteira de motorista dela, descobriram que ela estava há dois anos com a habilitação vencida. Além da multa, a Giuseppina teve o carro apreendido, mas continuará visitando os amigos, só que agora de bicicleta.