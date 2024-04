Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mais de mil bombeiros trabalham, nesta segunda-feira (18), para combater um grande incêndio florestal no sudoeste da China. O fogo começou na última sexta-feira (15), mas ainda persiste. As causas do incêndio serão investigadas e a equipe de bombeiros acredita que as chamas se espalharam após uma forte rajada de vento.