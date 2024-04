Mudança na lei de concessão da nacionalidade portuguesa pode beneficiar brasileiros

Alto contraste

O governo português mudou a lei que concede o direito à nacionalidadedo país, o que pode beneficiar os brasileiros que pretendem morar lá ou tirar a dupla cidadania. O texto, que altera as regras de contagem do tempo de residência exigido para a naturalização, foi sancionado no final de fevereiro pelo presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, para ter direito à nacionalidade, estrangeiros precisam comprovar ter vivido pelo menos cinco anos em território luso.