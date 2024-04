‘Não dá para chamar de eleição’ o pleito na Rússia, afirma especialista

Alto contraste

Para Carolina Pavese, doutora em relações internacionais e especialista no continente europeu, o pleito na Rússia do presidente Vladimir Putin não pode ser chamada de eleição. Na avaliação dela, "o direito de escolha livre, que faz parte de uma eleição em uma democracia, está cerceado" no país e ato será apenas para "formalizar" a permanência do atual mandatário.