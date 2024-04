Nasa afirma que o nível do mar subiu quatro vezes mais em relação a 2022

Alto contraste

Segundo uma pesquisa da Nasa, publicada recentemente, o nível do mar continua subindo e em um ritmo quatro vezes mais acelerado do que o período registrado entre 2021 e 2022. A agência espacial americana coloca como culpado o fenômeno meteorológico chamado ‘El Niño’, que, quando se manifesta, leva as chuvas que cairiam no continente para o mar, contribuindo para o aumento dos oceanos. O estudo também aponta que, caso nada for feito, um aumento de mais de 20 cm pode acontecer até 2050, causando inundações frequentes e mais catástrofes, principalmente em cidades litorâneas.