Nova gestão assume diretoria da Academia Brasileira de Direito do Trabalho nesta terça-feira (19) Ministro do TST assumiu a presidência do ABDT, com o vice-presidente Douglas Alencar Rodrigues

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Alexandre de Souza Agra Belmonte, assumiu posse da presidência da Academia Brasileira de Direito do Trabalho em uma cerimônia na sede do TST, na tarde desta terça-feira (19). A nova gestão, que também é composta pelo vice-presidente, Douglas Alencar Rodrigues, e mais oito acadêmicos, ficará no cargo até 2026.