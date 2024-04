Ocorrências de interrupções de energia cresceram 28% desde que Enel assumiu operação em SP

Alto contraste

A concessionária italiana Enel, responsável pelo fornecimento de energia da cidade de São Paulo e mais 24 municípios da região metropolitana, registrou um aumento em 28% das ocorrências de interrupção de energia desde que assumiu a operação em 2018. Não só as ocorrências, mas o tempo de atendimento destas também sofreu um aumento de 60% no mesmo período. Especialistas indicam que o aumento nas interrupções se dá pela falta de manutenção da rede de energia; já o tempo de atendimento é consequência da redução de equipes na rua. Em nota, a Enel reforçou o compromisso com a sociedade em todas as áreas e afirma que seguirá investindo para entregar energia de qualidade para todos.