Oito pessoas morreram após um navio-tanque virar na costa do Japão

Embarcação pertencia à Coreia do Sul e transportava quase mil toneladas de produto extremamente tóxico

Oito pessoas morreram depois que um navio-tanque sul-coreano virou na costa do Japão, nesta quarta-feira (20). A embarcação carregava 980 toneladas de ácido acrílico, produto altamente tóxico usado na indústria química — ainda não se sabe se ele entrou em contato com o oceano. Uma pessoa foi resgatada com vida e outras duas seguem desaparecidas.