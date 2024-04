Polícia Ambiental prende 15 pessoas em flagrante por soltar balões ilegalmente, no Rio Prática, que causou 80% dos incêndios no Parque Estadual da Serra da Tiririca, em 2023, é um perigo para florestas e aviação civil

A Polícia Ambiental prendeu 15 pessoas em flagrante pela prática ilegal de soltar balões, neste domingo (17), na Baixada Fluminense e na Baía de Guanabara, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um dos balões apreendidos na operação tem o valor de mais de R$ 200 mil. Também foram apreendidos oito botijões de gás e quatro veículos. As investigações — feitas em conjunto pelas secretarias de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, pela Polícia Civil, Polícia Militar e pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente) — apontam que os baloeiros são do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.