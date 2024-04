Quadrilha invade concessionária e rouba três motos em menos de 5 minutos

Alto contraste

Uma quadrilha invadiu uma concessionária e roubou três motos em menos de 5 minutos em Osasco, na Grande São Paulo. Três dos suspeitos entraram no local, usando capacetes, enquanto o quarto comparsa ficou circulando pela rua de moto para dar cobertura. Com uma ferramenta, os criminosos destravaram as motos, que valem entre R$ 15 mil e R$ 30 mil, e fugiram. A polícia vai fazer uma perícia no local para tentar encontrar as motos e identificar os suspeitos.