Rússia veta manutenção de sanções contra a Coreia do Norte na ONU Texto havia sido aprovado por 13 membros do Conselho de Segurança

A Rússia vetou, nesta quinta-feira (28), a resolução do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre manter as sanções contra a Coreia do Norte. O texto tinha sido apoiado por 13 dos 15 membros do grupo, mas o representante russo pediu revisão das restrições.