Sobrevivente de ataque do Hamas vira destaque da seleção israelense de amputados Ben Binyamin teve a perna arrancada durante o massacre do grupo terrorista

Ben Binyamin, atleta sobrevivente do ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel, em outubro de 2023, tornou-se estrela da seleção israelense de futebol de amputados. O jogador perdeu a perna direita enquanto comemorava o aniversário no festival de música invadido. Binyamin tem como meta conquistar o troféu da Euro 2024, que será disputada em junho, na França.