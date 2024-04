Suspeito tenta fugir da polícia e fica preso no telhado por três horas Homem, de 38 anos, foi denunciado por invadir casas armado, em Varginha (MG)

Um homem, de 38 anos, ficou preso no telhado de uma casa após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar, no bairro do Porto, em Varginha, Minas Gerais. O suspeito tinha um mandado de prisão e começou a correr ao ser abordado pelos agentes. Ele foi detido nesta quarta-feira (20). O Corpo de Bombeiros chegou ao local para ajudar na negociação, que durou mais de três horas. Ele se rendeu aos policiais depois de uma chuva inesperada.