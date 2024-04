Trânsito em São Paulo agora: mais de 1.200 km de congestionamento na véspera do feriado, diz CET Além da data festiva, chuvas castigaram a cidade ao longo de toda esta quinta-feira (28)

O trânsito em São Paulo passou dos 1.200 quilômetros de congestionamento na véspera do feriado de Páscoa desta quinta-feira (28). A região leste é a com maior lentidão, são 342 quilômetros. Os dados são da CET (Companhia de Engenharia e Tráfego). Vale lembrar que a cidade registra chuvas desde as primeiras horas da manhã.