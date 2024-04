Vale a pena investir em ouro? Saiba como ele está relacionado às mudanças na economia americana

Alto contraste

O preço do ouro disparou e atingiu uma máxima histórica na última terça-feira (4), após dois integrantes do Fed (Federal Reserve), o Banco Central dos Estados Unidos, afirmarem que os três cortes nas taxas previstos para 2024 seriam "razoáveis". De acordo com Fabrício Norbim, especialista em mercado financeiro, esta é uma boa hora para investir em ouro, já que o metal é um ativo que reage muito bem a fases de incerteza econômica — como o momento de corte de juros nos EUA, mesmo com a alta da inflaçãoem desaceleração.