Voa Brasil: projeto com passagens aéreas até R$ 200 começa neste mês O lançamento do programa estava previsto para janeiro de 2024 e foi adiantado pelo Ministro de Portos e Aeroportos

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta quarta-feira (3) que o programa "Voa Brasil" começa ainda neste mês. O projeto vai garantir passagens aéreas até R$ 200. O projeto foi anunciado em março do ano passado pelo ex-ministro da pasta, Márcio França, atual titular do Ministério do Empreendedorismo. Essa é uma iniciativa da Agência Nacional de Aviação Civil e do Ministério de Portos e Aeroportos.