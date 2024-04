Vulcão entra em erupção durante Aurora Boreal na Islândia; veja o vídeo impressionante

Alto contraste

Um conjunto de fenômenos naturais produziu uma cena inusitada na cidade de Grindavík, na Islândia, na madrugada de domingo (24). Um vulcão entrou em erupção enquanto o céu islandês se coloria com a Aurora Boreal. Desde dezembro do ano passado, a cidade, com aproximadamente 3 mil habitantes, vive situação de temor em decorrência de diversos abalos sísmicos e a formação de um pequeno vulcão em sua costa, que entrou em erupção pela primeira vez no final de 2023.