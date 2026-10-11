Kefalonia: descubra os encantos de uma ilha grega no mar Jônico

Localizada no mar Jônico, Kefalonia é uma ilha grega conhecida pelas águas cristalinas e paisagens naturais. Sua capital, Argostoli, tem ruas pitorescas e uma atmosfera tranquila.



Em agosto de 1953, terremotos atingiram Kefalonia, Zakynthos e Ítaca, provocando centenas de mortes e destruindo grande parte das construções. O tremor mais forte chegou a 7,2 graus de magnitude.



Em Argostoli, a ponte De Bosset, com quase 690 metros, sofreu danos e passou por obras de recuperação. A região também é conhecida pela presença de tartarugas marinhas.