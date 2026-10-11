Kefalonia: descubra os encantos de uma ilha grega no mar Jônico
A ilha grega combina águas cristalinas, paisagens naturais e construções marcadas pelos terremotos de 1953
Em agosto de 1953, terremotos atingiram Kefalonia, Zakynthos e Ítaca, provocando centenas de mortes e destruindo grande parte das construções. O tremor mais forte chegou a 7,2 graus de magnitude.
Em Argostoli, a ponte De Bosset, com quase 690 metros, sofreu danos e passou por obras de recuperação. A região também é conhecida pela presença de tartarugas marinhas.
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