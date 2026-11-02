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Onça-pintada mais velha do mundo criada em cativeiro vive em Manaus; conheça 'Guardião'

Animal é reconhecido como símbolo de força e longevidade

Zapping|Do R7

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A onça-pintada chamada Guardião foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a mais velha criada em cativeiro no mundo. Com 25 anos e 90 dias de idade, verificados em Manaus no dia 9 de junho de 2026, Guardião superou significativamente as expectativas de vida da espécie, tanto na natureza, onde vive de 10 a 15 anos, quanto em cativeiro, chegando até os 20 anos.

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