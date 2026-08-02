Conheça Socotra, a ilha que preserva paisagens raras e tradições centenárias

A ilha de Socotra , no Iêmen, localizada no Oceano Índico, é um destino cercado por paisagens únicas e uma rica herança cultural.





Conhecida por suas praias deslumbrantes e pelo clima árido, marcado por áreas desérticas, a ilha abriga espécies raras de árvores, como a franco-incenso. Da casca dessa planta é extraída uma resina aromática usada há milênios em rituais. Conhecido como olíbano, o produto foi um dos bens mais valiosos das antigas rotas comerciais das especiarias durante o século 15.





Entre as belezas naturais da região está a lagoa Detwah. Com quase 6 km² e cercada pela paisagem seca característica da ilha, as águas azul-turquesa impressionam pela beleza e pelo contraste com o deserto ao redor. Por fazer parte de uma reserva natural, os mergulhos são proibidos para preservar a transparência da água. Já nos vilarejos próximos, onde a pesca é uma das principais atividades, os visitantes podem aproveitar o mar para nadar e mergulhar.





A vida selvagem de Socotra também chama atenção. O cenário é marcado pelas famosas árvores sangue de dragão, um dos símbolos da ilha. No entanto, a preservação da espécie exige cuidados especiais devido à grande população de cabras locais. Estima-se que existam cerca de 480 mil cabras para aproximadamente 60 mil habitantes, o que faz com que muitas árvores jovens precisem crescer em áreas cercadas para evitar serem consumidas pelos animais.





Além das paisagens naturais, Socotra guarda tradições que permanecem vivas entre seus moradores. A população local é conhecida pela hospitalidade e pelo orgulho de seus costumes. Um dos exemplos é o hong, gesto tradicional de cumprimento em que as pessoas tocam a testa e o nariz como forma de demonstrar respeito.





As cavernas Dagub estão entre as atrações mais fascinantes da ilha. Com túneis extensos e salões naturais, elas foram formadas ao longo de milhares de anos pela ação da água sobre o calcário, revelando formações geológicas impressionantes. Para muitos visitantes, explorar essas cavernas é como fazer uma viagem pela história natural do planeta. Outro destaque são as dunas de Zarheb, onde o deserto encontra o mar em uma paisagem de tirar o fôlego. O contraste entre a areia clara e as águas cristalinas cria cenários que lembram os Lençóis Maranhenses, no Brasil, tornando o local um dos pontos mais fotografados de Socotra.



