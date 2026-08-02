Conheça Socotra, a ilha que preserva paisagens raras e tradições centenárias
Conhecida pelas árvores sangue de dragão, a ilha guarda cenários impressionantes e tradições que atravessam séculos
A ilha de Socotra, no Iêmen, localizada no Oceano Índico, é um destino cercado por paisagens únicas e uma rica herança cultural.
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