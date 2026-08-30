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Casal se conhece nas redes e reinventa tradicional pastel de nata

Tradicional receita portuguesa ganha toque brasileiro em confeitaria

Zapping|Do R7

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Fábio Gonçalves e Wivyanne Leiso se conheceram pelas redes sociais e passaram um ano trocando mensagens até que ele veio ao Brasil para o primeiro encontro. Inspirados pelos negócios familiares de doces portugueses, os dois decidiram transformar a paixão pela confeitaria em um empreendimento especializado no tradicional pastel de nata português.

O casal adaptou a receita original e criou diferentes sabores para inovar e conquistar os clientes. Hoje, as versões do doce são o grande destaque da vitrine da confeitaria.

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