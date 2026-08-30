Casal se conhece nas redes e reinventa tradicional pastel de nata

Brasil para o primeiro encontro. Inspirados pelos negócios familiares de doces portugueses, os dois decidiram transformar a paixão pela confeitaria em um empreendimento especializado no tradicional Fábio Gonçalves e Wivyanne Leiso se conheceram pelas redes sociais e passaram um ano trocando mensagens até que ele veio aopara o primeiro encontro. Inspirados pelos negócios familiares de, os dois decidiram transformar a paixão pela confeitaria em um empreendimento especializado no tradicional pastel de nata português.





O casal adaptou a receita original e criou diferentes sabores para inovar e conquistar os clientes. Hoje, as versões do doce são o grande destaque da vitrine da confeitaria.



