Zelensky tem encontros marcados com líderes europeus

Após uma reunião tensa com Donald Trump, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai se encontrar com líderes europeus, entre hoje e amanhã (02). Para falar sobre as movimentações envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, conversamos com o cientista politico Paulo Bittencourt, pesquisador do núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP.

