Carta aberta, visita da noiva e mudança de aparência: Oruam completa um mês na prisão O cantor teve pedido de liberdade negado pela Justiça e permanece em cela coletiva de Bangu 3 Rio de Janeiro|Do R7 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 )

Oruam se torna réu por tentativa de homicídio contra policiais civis Varela Net

O rapper Oruam completa trinta dias na cadeia nesta quinta-feira (21). O cantor permanece em prisão preventiva (sem prazo) em uma cela coletiva em Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio.

Preso desde o último dia 22, Oruam foi acusado de sete crimes, incluindo resistência, desacato e dano ao patrimônio, após se envolver em uma confusão durante a apreensão de um menor infrator na saída da residência do artista, no Joá.

Ao dar entrada no sistema prisional, ele ficou em isolamento e precisou retirar a tintura vermelha do cabelo para seguir o padrão adotado pelas unidades de detenção.

Durante as investigações, a polícia ainda indiciou o cantor por mais um crime: tentativa de homicídio contra policiais civis por ter arremessado pedras na direção da viatura durante o tumulto.

Perfil publicou foto com nova aparência de Oruam na prisão Reprodução/ Instagram @reservaoruam

Após ser denunciado pelo Ministério Público e se tornar réu no processo, o rapper foi transferido para uma ala onde estão detentos vinculados à facção Comando Vermelho.

Nos últimos dias, Oruam foi autorizado a receber a visita da noiva. A influenciadora Fernanda Valença contou detalhes do encontro e tranquilizou os fãs sobre o estado do cantor.

O rapper também se manifestou por meio de uma carta aberta publicada no perfil dele em uma rede social. No texto direcionado aos fãs, o artista admitiu viver uma “fase difícil” que não deseja para ninguém, mas disse confiar que a justiça irá prevalecer.

Recentemente, o pedido de liberdade para Oruam foi negado na Justiça. Procurada, a defesa explicou que a decisão ocorreu em caráter liminar, mas ainda aguarda o julgamento do habeas corpus.

“Após a impetração do habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cremos que, quando do julgamento do seu mérito, sua liberdade será restabelecida, além de representar o primeiro passo da verdadeira ordem dos fatos — uma reação desmedida a uma série de abusos de autoridade, jamais uma dinâmica de desrespeito às instituições e muito menos de tentativa de homicídio”, detalhou a nota enviada pelos advogados que representam o artista.

