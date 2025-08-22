Eleições 2026: Paes lidera disputa pelo governo do RJ com 35%; Bacellar soma 9% Levantamento ouviu 1.404 eleitores, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos Rio de Janeiro|Do R7, em Brasília 22/08/2025 - 08h25 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A pesquisa Quaest revela que Eduardo Paes lidera a corrida para o governo do RJ em 2026 com 35% das intenções de voto.

Rodrigo Bacellar ocupa a segunda posição, com apenas 9% das preferências dos eleitores.

A pesquisa, realizada entre 13 e 17 de agosto, ouviu 1.404 eleitores e possui uma margem de erro de três pontos percentuais.

43% dos entrevistados aprovam a gestão do atual governador Cláudio Castro, mas 57% acreditam que ele não merece indicar um sucessor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Paes e Rodrigo Bacellar aparecem, respectivamente, em primeiro e segundo lugar nas intenções de voto Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo e Reprodução/Redes Sociais/Facebook/Rodrigo Bacellar - 21/8/2025

A pesquisa Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22), aponta que o atual governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo do estado em 2026, com 35% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL), com 9%.

O levantamento ouviu 1.404 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Intenções de voto para o governo do RJ em 2026

Eduardo Paes (PSD): 35%

Rodrigo Bacellar (PL): 9%

Washington Reis (MDB): 5%

Mônica Benício (PSOL): 4%

Ítalo Marsili (Novo): 2%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 30%

Detalhes

Ainda segundo a pesquisa, Paes lidera em todos os recortes de segmentos. Sua vantagem é mais expressiva nos seguintes grupos:

‌



Eleitores com 51 anos ou mais: 39%

Pessoas com ensino médio ou superior incompleto: 38%

Eleitores com renda entre 2 e 5 salários mínimos: 36%

Eleitores com renda superior a 5 salários mínimos: 36%

Avaliação do governo

A gestão do atual governador, Cláudio Castro (PL), é aprovada por 43% dos entrevistados, enquanto 41% desaprovam. Pela margem de erro, os resultados configuram empate técnico. Outros 16% não souberam ou não responderam.

Sucessão

O levantamento também perguntou se Castro deveria eleger um sucessor para o governo do estado. Para 57% dos eleitores, ele não merece indicar um sucessor, enquanto 34% aprovam a possibilidade. Já 9% não souberam ou não responderam.

‌



Eleições

Em outubro de 2026, os eleitores de todo o Brasil voltarão às urnas. Serão definidos os ocupantes dos cargos de deputado federal, senador, governador e presidente da República. Além disso, os eleitores também decidirão os rumos da política nacional e estadual para os quatro anos seguintes, em um pleito que deve mobilizar milhões de brasileiros.

Perguntas e respostas

Qual é a situação atual da disputa pelo governo do Rio de Janeiro em 2026?

‌



A pesquisa Quaest, divulgada em 22 de setembro, mostra que o atual governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa com 35% das intenções de voto. O deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL) aparece em segundo lugar com 9%.

Quantas pessoas foram entrevistadas na pesquisa e qual é a margem de erro?

O levantamento ouviu 1.404 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Como está a aprovação da gestão do atual governador Cláudio Castro?

A gestão de Cláudio Castro (PL) é aprovada por 43% dos entrevistados, enquanto 41% desaprovam. Os resultados configuram um empate técnico, considerando a margem de erro. Outros 16% não souberam ou não responderam.

O que os eleitores pensam sobre a possibilidade de Cláudio Castro indicar um sucessor?

Segundo a pesquisa, 57% dos eleitores acreditam que Cláudio Castro não merece indicar um sucessor para o governo do estado, enquanto 34% aprovam essa possibilidade. Já 9% n

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp