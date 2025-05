PF faz busca em endereço de suspeito de vender obras de arte retidas desde 2023 Segundo a corporação, peças estavam apreendidas desde a 1ª fase da operação e não poderiam ser negociadas Rio de Janeiro|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 08h45 (Atualizado em 21/05/2025 - 08h46 ) twitter

Empresário já tinha sido alvo de operação em 2023 Reprodução/Arquivo/Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um empresário, na Zona Sul do Rio de Janeiro, suspeito de participar de um esquema de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, o alvo estaria vendendo ilegalmente obras de arte que haviam sido retidas na primeira fase da operação, realizada em 2023, e que se encontravam na casa do alvo, mas que não poderiam ser negociadas.

O grupo econômico, que seria chefiado pelo empresário, ganhou projeção no cenário carioca ao emitir debêntures — títulos de dívida utilizados por empresas para captar recursos no mercado, ou seja, uma espécie de “empréstimo” feito por investidores à companhia.

Segundo os investigadores, esses títulos eram ofertados publicamente sem autorização do Comissão de Valores Mobiliários, e teriam arrecadado “centenas de milhões de reais”.

“A organização criminosa também patrocinou eventos, museus, esportistas e adquiriu um teatro em área nobre do Rio de Janeiro, com o propósito de difundir o nome do grupo”, informou a PF.

O empresário poderá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e emissão ilegal de debêntures.

