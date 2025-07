Polícia classifica Oruam como de ‘alta periculosidade’; artista está preso em Bangu 3 Cantor foi preso após ser acusado de tentar impedir a apreensão de menor envolvido com tráfico; ele responde por sete crimes Rio de Janeiro|Do R7 24/07/2025 - 11h05 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h05 ) twitter

Polícia classifica Oruam como de ‘alta periculosidade’ Reprodução / Seap RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro classificou o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, de 25 anos, como um preso de alta periculosidade. A informação consta na Guia de Recolhimento de Presos elaborada pela Polinter e encaminhada à Seap (Secretaria de Administração Penitenciária). O documento integra o processo criminal que investiga o cantor.

Oruam se entregou à polícia na terça-feira (22), após a Justiça do Rio expedir um mandado de prisão preventiva contra ele. Segundo a Polícia Civil, o rapper foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano ao patrimônio, ameaça e lesão corporal.

A investigação aponta que o cantor teria impedido a apreensão de um menor procurado por envolvimento com o tráfico e por roubo, durante uma ação policial realizada na noite de segunda-feira (21).

Oruam está atualmente detido na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi levado para a Ala A, destinada a detentos classificados como “neutros”. A Ala B abriga integrantes da alta cúpula do Comando Vermelho (CV).

‌



O cantor é filho de Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado pela polícia como um dos principais chefes do Comando Vermelho. Marcinho VP cumpre pena no Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, por tráfico, formação de quadrilha e assassinato.

A defesa de Oruam ainda não se manifestou sobre o caso.

