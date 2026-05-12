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Biólogo explica motivo do aparecimento de tubarões no Rio de Janeiro

Matheus Félix também responde se a presença dos animais representa algum risco para os seres humanos

R7 Rio Entrevista|Do R7

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A presença de tubarões em águas fluminenses chamou a atenção de banhistas ao longo do último mês de maio. Mas, afinal, isso representa um risco aos seres humanos? Para detalhar o assunto, o R7 Fala Comigo desta semana conversa com o biólogo Matheus Félix, do AquaRio.


Segundo o especialista, as aparições são normais e ocorrem devido às características do ambiente. Durante o bate-papo, Matheus ressalta a importância ecológica desses animais e explica o que deve ser feito ao avistá-los.




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