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Secretário de Turismo fala sobre consolidação do RJ como grande destino internacional

Gustavo Tutuca comemora premiações que Rio de Janeiro recebeu no World Travel Awards 2025, o Oscar do Turismo

R7 Rio Entrevista|Do R7

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O Rio de Janeiro foi reconhecido como melhor destino turístico da América do Sul em três categorias do World Travel Awards 2025, o prestigiado Oscar do turismo: Melhor destino de praia, melhor destino para "city break", e melhor destino de eventos e festivais.


O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, falou no R7 Fala Comigo sobre essa vitória e o que ela representa: "A gente recebeu com muita felicidade esse reconhecimento de tudo o que estamos vivendo, com o crescimento e consolidação do Rio de Janeiro como grande destino turístico internacional."


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