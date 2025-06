Rio retorna ao estágio 1 após operação no Complexo de Israel O objetivo da operação era desmantelar a estrutura criminosa do Terceiro Comando Puro, facção que domina a região Rio de Janeiro|Do R7 10/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h01 ) twitter

Cidade voltou ao estágio 1 após liberação total das vias Reprodução/RECORD

Após intensos tiroteios que fecharam vias expressas durante uma operação policial no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (10), a cidade retornou ao estágio 1 do COR (Centro de Operações Rio).

A capital fluminense retornou à normalidade às 15h10, após a liberação total do trânsito, segundo a prefeitura.

Por volta das 6h50, a cidade entrou no estágio 2 devido à ação. Por segurança, a avenida Brasil e a linha Vermelha foram temporariamente interditadas, nos dois sentidos, na altura de Vigário Geral.

Quatro pessoas foram baleadas nas trocas de tiros entre policiais e criminosos.

O objetivo da operação da Polícia Civil era desmantelar a estrutura criminosa do TCP (Terceiro Comando Puro), facção que domina a região.

Na ação, os agentes prenderam 20 pessoas e apreenderam fuzis, pistolas, granadas e coquetéis molotov.

