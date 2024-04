BRT Transbrasil começa a operar em todas as estações e deve atender 250 mil passageiros no Rio Novo corredor deve agilizar as viagens entre o Terminal Gentileza, no centro, e Deodoro, na zona oeste da cidade

RJ no Ar| 01/04/2024 - 09h06 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share