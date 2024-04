Cantor do grupo Molejo enfrenta câncer raro, e amigos desmentem fake news No domingo (24), Anderson chegou desacordado em um hospital particular na Barra da Tijuca; ele está internado no local

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, está internado em um hospital particular da Barra da Tijuca desde domingo (24), quando chegou desacordado no local. Ele foi diagnosticado com um câncer raro na virilha. Nos últimos dias, Anderson foi vítima de fake news que diziam que o cantor tinha sofrido uma morte cerebral. Os integrantes do grupo alertam para as pessoas acompanharem as notícias reais pela página oficial do grupo e dos demais amigos do cantor.