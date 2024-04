Caso Marielle: Irmãos Brazão e delegado da polícia civil são presos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Federal prendeu no domingo passado (24), os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. O trio é acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco em março de 2018. As prisões foram autorizadas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. Chiquinho Brazão tinha disputas políticas com Marielle. Domingos Brazão é Conselheiro Vitalício do Tribunal de Contas do Estado. Os irmãos são acusados de serem os mandantes do assassinato. Rivaldo é suspeito de atrapalhar a investigação. Ele fez um acordo com os irmãos que não seriam investigados pelo crime. O caso esteve na responsabilidade de cinco delegados da Divisão de Homicídios do Rio, e nenhum deles solucionou o crime. A investigação passou à PF.