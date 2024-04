Criminosos rivais se enfrentam por domínio de território em Vila Isabel, zona norte do Rio

Alto contraste

Criminosos rivais se enfrentaram por domínio de território no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, a guerra foi provocada por criminosos da comunidade vizinha, Morro do São João. Um PM foi baleado, mas foi socorrido. A guerra começou na última sexta-feira (15), quando homens da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) fizeram uma operação para impedir a movimentação de traficantes no Morro do São João, separado por uma rua do Morro dos Macacos. Três criminosos foram presos. Um suspeito foi baleado e morreu. Há cinco dias, os moradores estão sem luz por causa das fortes chuvas. A concessionária alega que não há condições de subir o morro sem segurança.