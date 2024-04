Dona de buffet de festas some com dinheiro de clientes em São João de Meriti, na Baixada Fluminense As vítimas totalizam em 53 pessoas e ficaram sem respostas

Uma dona de buffet de festas sumiu com o dinheiro de clientes em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo as vítimas que contrataram os serviços e que totalizam em 53 pessoas, Renata Barros parou de responder nas redes sociais. Apesar de incomunicável, ela falou com a produção da RECORD e afirmou que estava com problemas financeiros. Além disso, precisou pegar dinheiro com agiota e por isso não conseguiu honrar com os compromissos.