Galho cai em cima de um posto de combustível na Taquara, zona oeste do Rio

Um galho caiu em cima de um posto de combustível na Taquara, zona oeste do Rio, nesta segunda-feira (18). Três veículos foram atingidos. O trânsito de veículos ficou interrompido nos dois sentidos da Rio Grande. A queda da árvore acabou arrastando para baixo grande parte da fiação, inclusive um transformador, o que provocou uma queda de energia no trecho da estrada. Há duas semanas, um morador gravou um vídeo e alertou sobre as condições da árvore. A subprefeita de Jacarepaguá disse que não foi alertada sobre o risco de queda. Ela afirma que para efetuar qualquer ação é necessária uma parceria com a Light, pois são fios de alta tensão. Os moradores dizem que frequentemente pedem a poda de árvores para evitar tragédias.