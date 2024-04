Homens são presos em flagrante por soltar balões na Baixada Fluminense

Alto contraste

A polícia prendeu 15 homens em flagrante por soltar balões na Baixada Fluminense. Por meio de uma denúncia anônima, os agentes da DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente) junto à Polícia Militar e funcionários do Instituto Estadual do Ambiente conseguiram chegar em Xerém, região de Duque de Caxias, no momento em que um balão de 20 metros era preparado. Os homens dos grupos de baloeiros 'Corais' e 'Balopira' vão responder pelos crimes de soltura de balão, produto perigoso, associação criminosa e perigo no tráfico aéreo. Nas águas da Baía de Guanabara, os agentes conseguiram apreender quatro balões que foram soltos na manhã de domingo (17), um deles a 20 metros de distância do Aeroporto Santos Dumont.