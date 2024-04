Jovem de 19 anos é assassinada dentro de casa pelo namorado em Rio das Pedras, zona oeste do Rio Kaylane Vitória Alves teve a garganta cortada com uma lâmina de barbear

Uma jovem de 19 anos foi assassinada dentro de casa pelo namorado em Rio das Pedras, zona oeste do Rio. Kaylane Vitória Alves teve a garganta cortada com uma lâmina de barbear. A irmã mais nova, de 11 anos, foi quem encontrou o corpo da vítima. Kaique se entregou a polícia algumas horas depois do crime e foi levado para Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso. Segundo a família, Kaylane compartilhou com suas amigas que suspeitava estar grávida do namorado. Caique não queria o filho. A jovem é mais uma vítima de feminicídio, crime que já matou 11 mulheres no Estado só em janeiro deste ano e revela um aumento de 33% nos casos em relação ao ano passado. A maioria absoluta dos assassinos são companheiros ou ex-companheiros das vítimas.