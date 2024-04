Ladrão com perna fraturada assalta loja em Campo Grande, zona oeste do Rio Depois de roubar o estabelecimento, os criminosos ainda assaltaram três mulheres

Dois ladrões assaltaram uma farmácia no bairro Rio da Prata, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Um dos criminosos estava com a perna fraturada e usava pino. Por isso, roubou a farmácia enquanto saltitava. Depois de assaltar o estabelecimento, os criminosos ainda fizeram mais três vítimas, todas mulheres. O criminoso saltitante estava armado e levou o aparelho de uma delas. Moradores da região ficaram surpreendidos com as imagens.