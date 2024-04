Moradores ficam isolados após forte chuva em Bom Jesus de Itabapoana (RJ)

Alto contraste

Os moradores do município de Bom Jesus de Itabapoana, no Noroeste Fluminense, estão sofrendo com os prejuízos após as fortes chuvas que atingiram todo o estado. O volume de água foi de quase 300 milímetros em menos de 24 horas. Cerca de 20 mil pessoas foram atingidas pela chuva. A cidade chegou a ficar isolada porque os acessos foram bloqueados devido ao temporal. Militares da Marinha do Brasil colaboraram no socorro das vítimas.