Receita apreende mais de uma tonelada de cocaína no Porto do Rio de Janeiro Avaliada em R$ 330 milhões, a carga estava dividida em 48 sacos de um carregamento de café

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Receita Federal apreendeu mais de uma tonelada de cocaína no porto do Rio de Janeiro. Os agentes desconfiaram da carga e, com a ajuda dos cães treinados, encontraram mais de uma tonelada de cocaína. A tática criminosa para driblar a fiscalização era aproveitar a capacidade do café de absorver o odor de outras substâncias. A carga está avaliada em R$ 330 milhões. A cocaína estava em 48 sacos de café, armazenados em um contêiner, e iria embarcar para a Bélgica. A Polícia Federal vai investigar o caso.