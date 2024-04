RJ: Moradores sofrem com prejuízos da chuva na Baixada Fluminense

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os moradores da Baixada Fluminense estão contabilizando prejuízos com os temporais. Na casa da Lesllye, um barranco caiu. Apesar do risco, a Prefeitura de Nova Iguaçu não fez a parede de contenção, segundo os moradores. Na casa de Arianny, uma ribanceira caiu e destruiu a residência. Já Dona Eva, outra moradora, deu entrada na documentação para receber o cartão Recomeçar, benefício do estado para população de baixa renda que foi atingida por enchentes, desabamentos, deslizamentos e incêndios. Ela relata que o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) não tem prestado uma ajuda efetiva. Os moradores estão com medo das fortes chuvas que se aproximam nesta sexta-feira (22).