Polícia encontra oficina clandestina de desmanche de carros em Niterói (RJ); dono é preso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia encontrou um sítio que funcionava como uma oficina clandestina especializada em desmanche e clonagem de veículos, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Além disso, também prendeu em flagrante Marlon Corrêa Dias, identificado como proprietário do sítio. Os agentes também encontraram três carros e constataram que pelo menos um deles tinha sido roubado em 2018. Segundo as investigações, o sítio era usado por várias quadrilhas da região, especializadas em roubos e furtos de automóveis. Um fuzil e um rádio comunicador também foram apreendidos. A ponta de um fuzil de airsoft foi pintada pelo criminoso com a finalidade do armamento falso ficar igual ao real. Marlon vai responder por crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.