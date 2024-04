Temporal alaga ruas de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Alto contraste

Um temporal alagou ruas da Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No centro da cidade, chuva e vento fortes provocaram o risco dos fios elétricos causarem um acidente no local. O estacionamento de um shopping em Pedreiro foi atingido por um vendaval. No bairro do Miguel Couto, a água tomou conta de pontes e vias. Em Monte Castelo, ruas e casas foram inundadas. De acordo com a Defesa Civil de Nova Iguaçu, quatro ocorrências de queda de árvores foram contabilizadas durante o temporal.