Temporal atinge diversos pontos do Rio pelo terceiro dia seguido

Um temporal atingiu diversos pontos do Rio pelo terceiro dia seguido e causou transtornos na cidade. Os lugares mais afetados foram regiões da zona central, oeste e norte. O COR (Centro de Operações da Prefeitura do Rio) informou que a cidade havia entrado no estágio 2, o que significa que existe risco de ocorrência de alto impacto no município. Para esta sexta-feira (22), o governador Cláudio Castro decretou ponto facultativo no estado, e o prefeito Eduardo Paes suspendeu as aulas da rede municipal e os serviços não essenciais da prefeitura.