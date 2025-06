Tenente da reserva da PM é baleado em tentativa de assalto na zona norte do Rio Segundo apuração da RECORD, o militar conseguiu dirigir até a saída 4 da linha Amarela, onde pediu ajuda para colegas Rio de Janeiro|Do R7 27/06/2025 - 17h22 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h22 ) twitter

Agente foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier Reprodução/Record

Um tenente da reserva da Polícia Militar foi baleado durante uma tentativa de assalto no Campinho, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (27).

De acordo com apuração da RECORD, o militar conseguiu dirigir até a saída 4 da linha Amarela, onde pediu ajuda para colegas de farda do batalhão do Méier, o 3º BPM.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, que fica na região. Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde do policial.

