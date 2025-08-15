Defesa de Hytalo Santos garante inocência após prisão decretada Influenciador e companheiro foram presos nesta sexta-feira por suspeita de dificultar investigações São Paulo|Victoria Lacerda e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 15/08/2025 - 10h55 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h27 ) twitter

Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba durante operação da Polícia Civil.

Ele é investigado por exploração de menores em conteúdos para redes sociais.

A defesa afirma sua inocência e tomará medidas judiciais cabíveis.

O caso teve repercussão após denúncias e suspensões de seus perfis nas redes sociais.

A defesa reafirmou a inocência do influenciador Hytalo Santos Reprodução/Redes Sociais/Instagram/@ hytalosanto/Arquivo

A defesa de Hytalo Santos disse, nesta sexta-feira (15), que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão da prisão dele, mas que o influenciador digital é inocente. Hytalo foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (15) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, durante uma operação da Polícia Civil. Ele é investigado pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba) e pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) por suspeita de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. A prisão também envolveu seu companheiro, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro.

A equipe jurídica afirmou que, assim que tiver ciência dos fundamentos da decisão, adotará todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de Hytalo, inclusive ingressando com Habeas Corpus, se necessário (veja abaixo a nota completa)

A defesa reafirmou a inocência do influenciador, ressaltando que ele sempre se colocou à disposição das autoridades, e disse continuar acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca, que apontou práticas de “adultização” de crianças e adolescentes por criadores de conteúdo na internet. O perfil de Hytalo no Instagram foi banido, mas seu canal no YouTube, com 7 milhões de inscritos, permanece ativo.

‌



Hytalo Santos vinha sendo investigado desde 2024 pelo MPPB. A Justiça da Paraíba já havia determinado a suspensão de seus perfis nas redes sociais e a interrupção da monetização dos canais. Além disso, ele foi proibido de manter contato com menores de idade que residem com ele.

Entenda o caso

O nome de Hytalo Santos voltou a ganhar destaque após a publicação de um vídeo do influenciador Felca sobre a “adultização” de crianças nas redes sociais.

‌



No material, Felca aponta Hytalo como um dos protagonistas na exploração de conteúdos envolvendo crianças, exibidas de forma vexatória ou sexualizada. Ele também mostra como o algoritmo favorece a entrega de produções feitas por menores de idade a redes de pedófilos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na manhã desta sexta-feira (15), o vídeo de Felca já contava com mais de 40 milhões de visualizações. Na terça-feira (12), Santos teve suas contas desativadas no Instagram e no TikTok.

‌



“A plataforma já havia removido suas contas antes de qualquer denúncia: a original, em abril de 2023, e uma alternativa, criada em junho de 2025. Isso ocorreu mais de um mês antes do documentário de Felca e de toda a comoção em torno do tema”, informou a rede social ao R7.

Saiba quem é o influenciador

Hytalo é conhecido por ostentar sua rotina nas redes sociais ao lado de jovens que chama de “filhos”. Ele é investigado pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba) desde 2024.

Uma das adolescentes exibidas por ele causou polêmica ao anunciar que estava grávida. Aos 17 anos, ela mantém um relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. O caso ocorreu em maio de 2025.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pouco tempo depois, Hytalo informou que a jovem sofreu um aborto espontâneo. O episódio gerou questionamentos nas redes, principalmente pela estratégia de marketing usada para anunciar a gravidez. A menina aparecia nos conteúdos de Hytalo desde os 12 anos.

Não é a primeira vez que o influenciador é alvo de denúncias semelhantes. Criadores como Fabi Bubu, Ismeiow e Felipe Neto também abordaram o assunto em suas redes.

Vídeo

No conteúdo de 50 minutos publicado no YouTube, Felca demonstra, na prática, como o algoritmo pode direcionar conteúdos de menores para pedófilos. Ele também entrevistou uma psicóloga especialista para falar sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes na internet.

No vídeo, citou o caso de Hytalo Santos, de 27 anos, conhecido por ostentar luxo e exibir sua rotina com crianças e jovens que chama de “filhos”. Felca classificou o conteúdo de Hytalo como um “circo macabro”.

O influenciador também mencionou outros casos, como o do canal Bel Para Meninas, investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 por suposto comportamento abusivo da mãe em alguns vídeos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“É um assunto que causa repulsa, mas precisa ser falado”, disse Felca, acrescentando que assume todas as consequências que suas denúncias possam gerar.

Bel, hoje com 18 anos, usou o TikTok para rebater as declarações. Ela classificou a polêmica de anos atrás como “fake news”, afirmou que seus pais tinham boas intenções e que apenas atenderam ao seu desejo de aparecer na internet.

Saiba como denunciar

Casos de exploração infantil podem ser denunciados pelo Disque 100, pelo 180, aos conselhos tutelares, Polícia Civil (197) ou Polícia Militar (190). A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Nota completa da defesa

“A defesa de HYTALO SANTOS informa que recebeu, na manhã desta sexta-feira (15), a notícia da expedição de ordem de prisão contra seu cliente.

Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada. Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de HYTALO, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário.

Reafirmamos a inocência de HYTALO SANTOS, que sempre se colocou à disposição das autoridades.

A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário."

Perguntas e respostas

Quem é Hytalo Santos e por que ele foi preso?

Hytalo Santos é um influenciador digital que foi preso na manhã de sexta-feira (15) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, durante uma operação da Polícia Civil. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeitas de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. Sua prisão também envolveu seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro.

Qual é a posição da defesa de Hytalo Santos?

A defesa de Hytalo Santos afirmou que não teve acesso ao conteúdo da decisão que motivou a prisão, o que impede uma manifestação mais detalhada. Eles informaram que, assim que tiverem conhecimento dos fundamentos da decisão, tomarão as medidas judiciais necessárias para proteger os direitos de Hytalo, incluindo a possibilidade de entrar com um Habeas Corpus.

O que a defesa diz sobre a inocência de Hytalo Santos?

A defesa reafirmou a inocência de Hytalo, destacando que ele sempre se colocou à disposição das autoridades. Eles afirmaram que continuam acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário.

Qual foi a repercussão do caso?

O caso ganhou notoriedade após denúncias do youtuber Felca, que apontou práticas de “adultização” de crianças e adolescentes por criadores de conteúdo na internet. O perfil de Hytalo no Instagram foi banido, mas seu canal no YouTube, que conta com 7 milhões de inscritos, permanece ativo.

Quais foram as ações anteriores da Justiça em relação a Hytalo Santos?

Investigações indicam que Hytalo Santos estava sendo monitorado desde 2024 pelo MPPB. A Justiça da Paraíba já havia determinado a suspensão de seus perfis nas redes sociais e a interrupção da monetização de seus canais. Além disso, ele foi proibido de manter contato com menores de idade que residem com ele.

