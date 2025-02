Incêndio provocado por queda de avião em São Paulo está sob controle; Cenipa já está no local

Em entrevista à equipe da RECORD NEWS nesta segunda-feira (7), o capitão Melo, do Corpo de Bombeiros , afirmou que o incêndio provocado pela colisão entre um avião e um ônibus na avenida Marques de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, está sob controle.



Segundo ele, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já está no local para investigar o que teria causado o acidente. Ao todo, duas pessoas que estavam na aeronave morreram e outras seis ficaram feridas, entre elas cinco passageiros do coletivo e um motociclista que passava pela via no momento da queda.